В России террориста «ДНР» назначили вице-премьером Калмыкии – его называют ставленником Суркова

В России бывшего чиновника террористической «ДНР» Дмитрия Трапезникова, который был мэром Элисты, назначили вице-премьером правительства Калмыкии. Теперь он будет отвечать за экологию и сельское хозяйство.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Калмыкия – это субъект РФ, республика в составе федерации. Она граничит с Ростовской областью и Дагестаном. Население Калмыкии – 237 тысяч человек, площадь – 74 тысячи кв.км.

Эксперты называют новое назначение Трапезникова очередным временным трудоустройством. Экс-градоначальник будет курировать «реализацию природного и экологического потенциала Калмыкии», а также «привлекать ресурсы для исполнения планов по развитию сельского хозяйства».

С 2014 года Трапезников занимал в ОРДО различные посты, вплоть до заместителя председателя «совета министров», а в 2018 году в течение недели даже исполнял обязанности «главы ДНР» после убийства ее тогдашнего главаря Александра Захарченко.

В 2019 году по предложению главы Калмыкии Бату Хасикова горсовет Элисты назначил Трапезникова на пост и.о. мэра, а в марте 2020 окончательно утвердил на этой должности. Кандидатуру Дмитрия Трапезникова якобы посоветовал Владислав Сурков – куратор оккупационных властей в ОРДЛО, террористических группировок «ЛДНР».

Однако жители Элисты встретили назначение Дмитрия Трапезникова в штыки. В городе прошло несколько акций протеста против иногороднего руководителя, а вскоре появились слухи о его конфликте с Бату Хасиковым. Летом 2021 года некоторые Telegram-каналы сообщали, что глава республики якобы избил нерадивого градоначальника.

Депутат Наталья Манжикова считает назначение Трапезникова в правительство «результатом неких договоренностей» и полагает, что это кадровое решение «повысит напряженность» в республике: «На посту главы Элисты он не сделал ничего хорошего». Политолог Андрей Серенко называет повышение Дмитрия Трапезникова условным.

- Это представитель достаточно влиятельной сейчас в России «донбасской» элитной группы, и просто отправить его в отставку нельзя, - поясняет эксперт.

По его мнению, в новой должности экс-глава администрации Элисты проработает недолго. Политолог Ростислав Туровский согласен с тем, что для Трапезникова это не повышение, а «очередное временное трудоустройство»: