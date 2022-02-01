Угроза вторжения РФ: В МВД заявили, что бойцов теробороны при необходимости смогут направлять в другие области

Иллюстративное фото. Учения украинских военнослужащих на Донбассе В Украине и в мире с начала февраля обсуждается возможное открытое вторжение на украинскую территорию со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали часть дипломатов из США и Великобритании. Кроме того, посольства ряда стран обнародовали инструкции для своих граждан и призвали их выехать из Украины. В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.

Мы продолжаем следить за ситуацией относительно возможного вторжения. О событиях предыдущего дня можно почитать по ссылке.

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09:03 Данные украинской разведки относительно ситуации и действий России по состоянию на утро 16 февраля полностью соответствуют прогнозам и не содержат ничего неожиданного, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

– Наша разведка все видит, мы на постоянной связи с партнерами, наши данные совпадают. Мы готовы к любым ситуациям, – подчеркнул министр в эфире телемарафона «UAРазом».

По случаю праздника – Дня Единения – министр рассказал украинцам о Вооруженных силах Украины и их руководстве, защищающих государство от угроз.

– Я могу долго перечислять наших героев поименно. Хочу, чтобы все понимали – командование нашей армии составляют боевые генералы, которые усваивали военную науку не только за книгами, а непосредственно на фронте. Которые прекрасно знают, кто наш враг и как его остановить, – подчеркнул он.

Резников добавил, что зарубежные партнеры уже предоставили Украине более 2000 тонн военной помощи, и украинские защитники уже овладевают новым оборудованием. Украина настроена на мир, но будет отвечать на все посягательства и провокации.

8:43 Британский таблоид The Sun, который накануне заявил, что «вторжение» состоится в три часа ночи, только что отредактировал свою статью.

Теперь там говорится, что ночь, когда должна была состояться атака России, прошла без происшествий.

«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», - констатирует газета.

Отсутствие атаки The Sun объяснил так:

«Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках».

«Но напряжение остается высоким», - резюмирует The Sun.

8:10 США и НАТО не представляют угрозы для России, но на возможную агрессию России против Украины руководство США ответит санкциями, заявил президент США Джон Байден в ходе выступления в Белом доме.

– Ни США, ни НАТО не представляют угрозы для России. Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Граждане России, вы нам не враги. Я не верю, что кто-либо хочет разрушительной войны против Украины, - сказал Байден.

8:07 Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что бойцов территориальной обороны при необходимости смогут направлять из одной области в другую по закону об «Основах национального сопротивления». С таким заявлением он выступил в эфире «Громадського радіо».

– В законе было указано, что если человек, например, в территориальной обороне Херсона, то его нельзя перекидывать в другие области. А 15 февраля были приняты очень важные изменения, что терроборону, как и Вооруженные силы можно использовать на всей территории страны. То есть отряд добровольческий из Одесщины можно перекидывать на Харьковщину или с Харьковщины на Одесщину, если это нужно, – рассказал он.

По словам Геращенко, такое решение является правильным и необходимым, поскольку Украина большая, поэтому нужны резервы терробороны, чтобы перекидывать добровольческие, профессиональные отряды по всей стране.

8:06 Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у США нет информации о новой дате нападения России на Украину, передает «Эхо Москвы».

8:00 Как пишет «Укринформ», постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк в ходе срочной встречи государств-участников ОБСЕ для обсуждения усиления войск РФ у границы с Украиной заявил, что Российская Федерация сосредоточила вдоль границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму около 147 тысяч военнослужащих, и это не похоже на обычную военную активность.

«По нашей общей оценке, на сегодняшний день Российская Федерация сосредоточила 126 500 военнослужащих вдоль границы с Украиной и на оккупированном Крымском полуострове. Готовы к применению 87 батальонно-тактических групп, из них 53 - части усиления. С учетом частей боевого обеспечения и тактических групп общая численность военнослужащих может составить до 147 500 человек», - заявил Цимбалюк.

По его словам, в общей сложности группировка российских войск вдоль государственной границы Украины и во временно оккупированном Крыму может быть увеличена до 109 батальонно-тактических групп.

Украинский посол также указал на то, что под предлогом проведения проверки сил реагирования Союзного государства Беларуси и России (1-20 февраля) на территорию Беларуси были передислоцированы 15 батальонно-тактических групп ВС РФ. Основная часть этих войск была развернута вдоль северной границы Украины (в районе Бреста, Мозыря, Гомеля).

Кроме того, Российская Федерация продолжает увеличивать количество подразделений Росгвардии, переброшенных в прилегающие к государственной границе с Украиной районы.

«Чтобы скрыть эти перемещения, российская сторона объявила учения «Заслон – 2022». Достаточно показательно, что в этом году учения «случайно» совпали по времени с текущим наращиванием, а в прошлом году они проводились в июне», - добавил Цимбалюк.

По словам посла Украины в ОБСЕ, особую обеспокоенность вызывает то, что российская сторона существенно усилила свою фронтовую и армейскую авиацию в районах, близких к государственной границе с Украиной, в частности в Беларуси, а также в оккупированном Крыму.

«Всего из всех военных округов РФ на аэродромы, расположенные в Гродненской и Минской областях Беларуси, Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской и Краснодарской областях Российской Федерации, а также на территорию оккупированного Крыма было передислоцировано 89 самолетов и 94 вертолета. Учитывая вышесказанное, общая численность воздушной составляющей составляет 410 самолетов и 260 вертолетов», – сообщил Цимбалюк.

Также он обратил внимание, что РФ существенно усилила свою разведывательно-наблюдательную деятельность вдоль государственной границы Украины с помощью всех типов имеющихся самолетов, оснащенных соответствующими системами, в частности таких, как Ил-20М, Су-24МР, Су-34.