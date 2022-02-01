Контрразведка СБУ на линии разграничения задержала разведчика боевиков, который пытался сбежать с оккупированных территорий

Контрразведчики СБУ задержали в Донецкой области участника незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, который пытался скрыто пересечь линию разграничения.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что он является уроженцем Мирнограда в Донецкой области, и входил в состав группировок боевиков «Оплот» и «Восток». Как разведчик он собирал данные о позициях и перемещениях подразделений Вооруженных Сил Украины на территории региона.

Из-за конфликта с террористами и угрозами физической ликвидации он пытался проникнуть на контролируемую правительством территорию Украины.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 1 статьи 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации») Уголовного кодекса Украины. Также принимаются меры по проверке информации о его причастности к деятельности российских спецслужб.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, что ранее контрразведка задержала агента «МГБ ДНР», которая передавала куратору из РФ личную информацию о сотрудниках СБУ.