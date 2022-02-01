«Эта пророссийская нечисть никогда не станет на вашу защиту»: Нардеп Негулевский возмутился решением «ОПЗЖ» не голосовать за терроборону Николаевщины

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский возмутился решением фракции «Оппозиционная платформа - «За життя» в Николаевском областном совете не поддерживать выделение средств на территориальную оборону в области.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Нардеп раскритиковал лидера «ОПЗЖ» в облсовете, заместителя главы областного совета Владимира Фроленко, отметив, что это пророссийская партия, на которую не имеет смысла надеяться.

«Путинские ублюдки снова показывают свои лица! В Николаевской области один «большой оппозиционер» отказался голосовать за выделение средств на территориальную оборону, манипулируя онкобольными детьми. Еще нужны какие-то доказательства, что «ОПЗЖ», господин Фроленко – это путинское отродье и враги для Украины?! Еще нужны какие-то доказательства для вас, украинцы, чтобы вы поняли, что эта пророссийская нечисть никогда не станет в вашу защиту, потому что все, чего в этой жизни желает – господство своего царя?! Думайте!» - эмоционально написал Игорь Негулевский.

Напомним, в Николаевском областном совете, во вторник, 15 февраля, прошло внеочередное заседание, на котором депутаты приняли решение о выделении 2 миллионов гривен на территориальную оборону. При этом, заместитель председателя Николаевского областного совета, депутат от фракции «Оппозиционная платформа – «За життя» Владимир Фроленко и члены его фракции воздержались от голосования за средства на территориальную оборону и требовали сначала проголосовать за выделение 2 миллионов гривен онкобольным детям. По итогу фракция «ОПЗЖ» в Николаевском облсовете не дала голосов за выделение средств на терроборону области: поименное голосование.