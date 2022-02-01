Путин не спешит признавать «Л/ДНР», потому что это противоречит Минским соглашениям, но обращение принял к сведению

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы с призывом признать самопровозглашенные республики Донбасса, но считает главной задачей исполнение Минских соглашений.

Об это заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Как известно, 14 февраля депутаты Госдумы России большинством голосов приняли обращение к Путину о признании самопровозглашенных «Д/ЛНР».

Песков подтвердил, что признание «ДНР» и «ЛНР» с Минскими договоренностями не коррелируется.

Его спросили, соответствует ли действительности тезис о том, что пока Кремль подтверждает свою приверженность Минским соглашениям, признания не будет.

– Президент сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер, - ответил Песков.

При этом Песков добавил, что Кремль не считает выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий на Донбасс нарушением Минских соглашений.

Его спросили, необходим ли по регламенту письменный ответ Путина на обращение Госдумы, он ответил что четкого регламента на этот счет нет.

– Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является, наверное, очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения в общественном мнении нашей страны. Но президент акцентировал, что главное - это помочь урегулировать ситуацию на юго-востоке, а сделать это можно только всячески способствуя имплементации Минского комплекса мер. Вот на чем и будет акцентироваться президент в своей работе, - сказал Песков.

Напомним, что 10 февраля в Берлине более девяти часов проходили переговоры на уровне политических советников лидеров стран – участниц Нормандского формата, общего документа не выработали, но согласились продолжать встречи.

Предыдущая подобная встреча представителей стран состоялась 26 января. Участники переговоров поддержали режим прекращения огня, который будет действовать без каких-либо условий. Также стороны согласовали коммюнике — первый документ с декабря 2019 года. Он подчеркнул, что между Украиной и Россией много разногласий, но «есть желание над ними работать».