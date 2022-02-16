В оккупированном Крыму к шести годам приговорили украинского фрилансера «Радио Свободы», которому под пытками ФСБ пришлось дать признательные показания

Симферопольский районный суд оккупированного Крыма 16 февраля объявил приговор по делу фрилансера проекта «Радио Свобода» «Крым.Реалии» Владислава Есипенко. Ему дали шесть лет тюрьмы.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Как известно, ФСБ задержала Есипенко по подозрению в том, что он фотографировал и снимал на видео местность, объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей. Мужчину задержали «с целью исключения проведения Есипенко подрывных акций в интересах украинских спецслужб». В его машине якобы нашли самодельное взрывное устройство. Также в ФСБ заявили, что Есипенко работал на Службу внешней разведки Украины (в обвинительном акте эту статью уже убрали). Через некоторое время Есипенко заявил, что дал под пытками признательные показания.

Есипенко приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей по делу о незаконном хранении и перевозке взрывного устройства. Российские прокуроры просили для Есипенко 11 лет за решеткой.

На заседание подконтрольного Кремлю суда слушателей не допустили.

Владислав Есипенко во время выступления с последним словом накануне заявил, что считает дело политическим.

«Почему? Потому что я журналист украинского издания и скорее всего сотрудники ФСБ хотели показать, насколько неприемлема свобода слова. Я считаю, что угрозы и пытки в XXI веке неприемлемы. В 1937 году пытали и расстреляли моего деда. Сложилось впечатление, что у тех чекистов, которые были тогда – у них есть внуки, правнуки, которые делают такие же действия, как в 1937 году», – сказал он.

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с решением так называемого «Симферопольского районного суда» относительно Владислава Есипенко.

В МИД заявили, что приговор является безосновательным и политически мотивированным, а также еще раз подтверждающим подавление свободы слова на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

«Процедурные нарушения во время досудебного следствия, применение пыток с целью получения признания в якобы совершении так называемого преступления, игнорирование «судьями» предоставленных защитой свидетельств о непричастности обвиняемого к инкриминируемым действиям в ходе судебного процесса указывают на исключительно политическую мотивированность решения. Решение «суда» должно быть отменено, а Владислав Есипенко, а также все незаконно удерживаемые РФ граждане Украины немедленно освобождены», – говорится в заявлении.

В МИД призывали международное сообщество осудить применение Россией неправомерной практики судебных преследований граждан Украины с использованием незаконных силовых методов, требовать прекращения Российской Федерацией нарушения норм международного права на оккупированных ею территориях Украины, продолжить активное взаимодействие, в том числе в рамках Крымской платформы, в защиту прав и свобод в Крыму.

Напомним, как оккупанты в Крыму оставили в силе приговор николаевцу Ширингу, осужденному за якобы «шпионаж».