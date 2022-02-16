«Заместительнице генпрокурора ЛНР» объявили о подозрении за фальсификацию дел против жителей ОРДЛО

"Заместитель генпрокурора ЛНР" Екатерина Стегленко СБУ разоблачила так называемую «замгенпрокурора ЛНР» на массовом фабриковании дел против жителей ОРДЛО.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Злоумышленница причастна к преследованию и незаконным заключениям граждан на территории ОРДЛО. Для этого она организовывала фабриковку «дел» и задержание людей под вымышленными предлогами за их проукраинскую позицию.

По данным следствия, подозреваемой является бывшая сотрудница Луганской прокуратуры, которая в 2014 году присоединилась к незаконным вооруженным формированиям. Там входила в состав так называемых «МГБ ЛНР» и «генпрокуратуры», где впоследствии стала одной из руководительниц. Находясь на этой должности, она контролировала действия подчиненных во время преследований местных жителей и организовывала незаконные обвинения граждан в судах боевиков.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 110 («Умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ее в общегосударственный розыск.

К злоумышленнице будет применена процедура специального досудебного расследования и специального судебного разбирательства.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

Напомним, как ГБР заочно объявило о подозрении замглавы «верховного суда ЛНР» – ей грозит 15 лет тюрьмы.