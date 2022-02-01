Закарпатская полиция задержала двоих беглецов из ИВС – наркодилера и разбойника

На Закарпатье полиция задержала подозреваемых, которые ночью 16 февраля сбежали из изолятора временного содержания.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Один из фигурантов подозревается в сбыте наркотиков, другой – причастен к разбойному нападению. Они избили дежурного и конвоира, после чего скрылись из ИВС. На поиски беглецов ориентировали все полицейские наряды в регионе.

В результате успешно проведенной спецоперации оперативники уголовного розыска задержали злоумышленников. В настоящее время с ними проводятся первоочередные следственные действия.