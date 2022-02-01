Президент Зеленский расширил санкции против Шария и главреда «Страны» Гужвы

Совет национальной безопасности и обороны Украины и Президент Владимир Зеленский расширили санкции против ряда лиц и компаний.

Об этом сообщается в указе №57/2022.

СНБО внесла изменения в пакеты санкций в отношении пророссийских пропагандистов Анатолия и Ольги Шарий, Аллы Бондаренко (матери Ольги Шарий), главного редактора сайта «Страна.UA» Игоря Гужвы и связанных с ним Анны Солнцевой и Любови Лукашиной. Также санкции расширили против ООО «Информационное агентство Шарий.NET».

Кроме того, расширили пакеты санкций в отношении «заместителя генпрокурора «ЛНР» Вадима Лященко и трех членов так называемых «территориальных избирательных комиссий» в оккупированном Россией Крыму: Наталии Коваленко (Бабенко), Александры Осетровой и Юлии Рыбаковой. Кроме того, внесли изменения в пакет санкций в отношении зарегистрированной в США авиакомпании Alpha bravo aviation LLC, на которую был переоформлен один из самолетов, летавших по маршруту Киев – Москва.

Санкции подразумевают: блокирование активов; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства; запрет передачи прав на объекты интеллектуальной собственности; блокирование доступа к веб-ресурсам.

Напомним, что санкции против Шария и Гужвы ввели в августе 2021 года.

Ранее СБУ объявила о подозрении в совершении преступления Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Анатолий Шарий был вызван в СБУ, но не явился на допросы, его объявили в международный розыск.

Напомним, что Игорь Гужва был задержан 23 июня 2017 года. Как сообщал в то время генеральный прокурор Юрий Луценко, Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компромата на нардепа Дмитрия Линько. Вместе с Гужвой задержали его помощника, который передал главреду деньги.

Позднее СБУ обнаружила на флеш-накопителе, изъятом у Игоря Гужвы, секретную информацию Министерства обороны. Вскоре Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища. В 2019 году Гужву сняли с розыска.