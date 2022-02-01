Угроза вторжения РФ: Глава британской разведки заявил, что Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной

В Украине и в мире с начала февраля обсуждается возможное открытое вторжение на украинскую территорию со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали часть дипломатов из США и Великобритании. Кроме того, посольства ряда стран обнародовали инструкции для своих граждан и призвали их выехать из Украины. В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.

Мы продолжаем следить за ситуацией относительно возможного вторжения. О событиях предыдущего дня можно почитать по ссылке.

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09:27 Министр иностранных дел Великобратании приняла решение посетить Киев. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает «Дом».

– Не смотря на ту опасность, которая существует, не взирая на то, что говорят по телевидению о том, что Россия может напасть, министр иностранных дел, государственный секретарь Лиз Трасс едет завтра (17 февраля, — ред.) специально в Украину на один день, чтобы показать, что она с нами, — заявил посол.

09:03 В 6,5 километрах от границы с Украиной через реку Припять в Беларуси развернули понтонный мост. Об этом сообщает «Милитарный».

Это территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, то есть Чернобыльская зона отчуждения.

Развертывание понтонно-мостового парка в такой близости к украинской границе заметили OSINT исследователи.

15 февраля IntelDoge опубликовал у себя в Twitter спутниковые снимки с сервиса по координатам 51.5327, 29.86593, на них видны работы на грунте с обеих сторон реки Припять. А спутниковые снимки, показанные пользователем ameliairheart, уже фиксируют развернутый понтонный мост через реку Припять.

Неизвестно, какие именно военные - из России или Беларуси - развернули этот мостовой парк.

В перечне участков местности для совместных оперативных учений «Союзная решимость – 2022» территория заповедника не числится:

Севернее его находится участок «Мозырь», где по заявленной легенде русские военные обязаны отрабатывать оборонительные деяния мотострелковым подразделением, а к востоку участок «Полесский» для заявленного боевого дежурства артиллерийских и ракетных подразделений русских войск.

08:09 Глава военной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что Российская Федерация продолжает наращивать силы на границе с Украиной, что противоречит заявлениям Москвы о выводе войск, передает Reuters.

– Мы не видели доказательств того, что Россия вывела войска от границ Украины», — заявил в редком публичном заявлении глава военной разведки Джим Хокенхалл.

– Вопреки их утверждениям, Россия продолжает наращивать военный потенциал вблизи Украины. Это включает в себя наблюдение дополнительных бронированных машин, вертолетов и полевого госпиталя, движущихся к границам Украины. У России есть военный потенциал для вторжения в Украину, — сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников также сообщил, что последний отчет разведки не содержит доказательств отвода российских войск от украинских границ, отмечает Reuters.

По словам Резникова, Украина поверит в то, что РФ серьезно настроена на деэскалацию если она выведет свои войска, военную технику и вооружение, в том числе и то, что в Беларуси на «учениях».

– К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными показателями, – сказал он.

Она не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведобществ наших стратегических партнеров.

Министр отметил, что все войска РФ должны вернуться в пункты постоянной дислокации.