На Донбассе за сутки боевики 8 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих

В зоне проведения ООС за прошедшие сутки, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

По окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки русские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Лобачево и Водяного оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.

В сторону Луганского противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Марьинки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

В направлении Сизого противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме этого, по Катериновке – из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов.

За текущие сутки 17 февраля со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано два нарушения с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. По окрестностям Причепиловки русские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских военнослужащих из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Рубежи украинских подразделений остались прежними

Напомним, как 14 февраля под обстрелом боевиков на Донбассе пострадали двое военнослужащих