В Польше собираются отгородиться 200-километровой стеной от России

Польша планирует возвести забор на границе с Россией.

Об этом в эфире радиостанции ZET сообщил заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич, сообщает «Сноб».

По его словам, строительство стены внесено в концепцию развития погранслужбы Польши.

- Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только планируем, - подчеркнул замминистра.

Польша граничит с Россией в районе Калининградской области. Протяженность сухопутного участка границы составляет 203,3 километра.

Ранее власти Польши начали возводить стены на границе с Беларусью. Решение было принято на фоне миграционного кризиса между двумя странами. Проект обойдется Польше примерно в 400 миллионов долларов. Длина стены составит 186 километров, высота – 5 метров. Ограждение будет оснащено видеокамерами и датчиками движения. Окончание строительства намечено на лето 2022 года.

Напомним, что осенью 2021 года в Польше согласовали строительство стены на границе с Беларусью, Россией и Украиной.