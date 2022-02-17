РФ заявила, что Украину нужно принудить к выполнению Минских соглашений и отобрать у ВСУ иностранное оружие

Россия передала послу США Джону Салливану свою реакцию на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между РФ и США о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, что ранее Россия призвала США юридически закрепить не расширение НАТО на восток, в том числе на Украину. США предоставили РФ свой официальный ответ по этому поводу.

В российской реакции на ответ США, 10-страничном документе отмечается, что «американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США». В этим базовым элементам относятся: отказ от дальнейшего расширения НАТО, отзыв «бухарестской формулы» о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, и отказ от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР.

«Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей», - сказано в письме. - «В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».

В РФ говорят, что никакого российского вторжения в Украину не планируется. При этом Россия отказывается выполнять обязательства по Будапештскому меморандуму, потому что «никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеет».

«Содержащиеся в американском ответе обвинения России, что она оккупировала Крым, также не выдерживают никакой критики… Вопрос о принадлежности Крыма закрыт… В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой вернуть Крым, втянув США и их союзников в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями».