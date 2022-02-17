РФ заявила, что Украину нужно принудить к выполнению Минских соглашений и отобрать у ВСУ иностранное оружие

Россия передала послу США Джону Салливану свою реакцию на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между РФ и США о гарантиях безопасности.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Напомним, что ранее Россия призвала США юридически закрепить не расширение НАТО на восток, в том числе на Украину. США предоставили РФ свой официальный ответ по этому поводу.
В российской реакции на ответ США, 10-страничном документе отмечается, что «американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США». В этим базовым элементам относятся: отказ от дальнейшего расширения НАТО, отзыв «бухарестской формулы» о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, и отказ от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР.
«Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей», - сказано в письме. - «В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».
В РФ говорят, что никакого российского вторжения в Украину не планируется. При этом Россия отказывается выполнять обязательства по Будапештскому меморандуму, потому что «никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеет».
«Содержащиеся в американском ответе обвинения России, что она оккупировала Крым, также не выдерживают никакой критики… Вопрос о принадлежности Крыма закрыт… В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой вернуть Крым, втянув США и их союзников в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями».
«Повторяющийся в ответе США тезис, что Россия якобы разожгла конфликт на Донбассе, несостоятелен… Урегулирование возможно только путем реализации Минских соглашений и «Комплекса мер»… Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это принуждение Киева к выполнению «Комплекса мер», прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории», - говорится в документе.