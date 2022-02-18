Угроза вторжения РФ: Секретарь СНБО заявил, что Украина видит только провокации, но не полномасштабную операцию Москвы

В Украине и в мире с начала февраля обсуждается возможное открытое вторжение на украинскую территорию со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали часть дипломатов из США и Великобритании. Кроме того, посольства ряда стран обнародовали инструкции для своих граждан и призвали их выехать из Украины. В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.

Мы продолжаем следить за ситуацией относительно возможного вторжения. О событиях предыдущего дня можно почитать по ссылке.

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08:12 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что в настоящее время полномасштабная военная операция со стороны РФ не наблюдается, но есть провокации, которыми хотят заставить Украину отстреливаться.

– Если речь идет о полномасштабной операции по нашей стране, мы такого не видим. Что мы сейчас видим? Мы видим провокации со стороны РФ, которые они совершали постоянно. Но сегодня (17 февраля – ред.) была дерзкая, массированная провокация. Какая цель? Цель – чтобы мы начали военным путем отвечать мощно. Для того чтобы нас обвинить в том, что мы причастны к тому, что они хотели бы, чтобы развернулось на нашей территории. Мы должны, как бы этого ни хотелось, быть сдержанными. Ни в коем случае не вестись ни на какие провокации, – сказал Данилов в эфире «Право на власть».

По словам Данилова, армия сейчас мотивирована и готова к любому сценарию, а ее вооруженность «Стингерами» и «Джевелинами» будет охлаждать пыл россиян, чтобы вести широкомасштабную войну.