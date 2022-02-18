СБУ установила личности двух боевиков, который участвовали в обстрелах украинских позиций в зоне ООС

СБУ в ходе следственно-оперативных действий идентифицировала еще двух боевиков группировок ОРДЛО, которые обстреливали украинские позиции на территории Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции вблизи Мариуполя и Горловки.

Во время вражеских обстрелов использовали тяжелые минометы, реактивные противотанковые гранаты и пулеметы.

По данным следствия, в ряды так называемой «ДНР» они добровольно присоединились в 2014 году. Один из них является боевиком действующей группировки так называемой «Славянской бригады ДНР». Там отвечает за сбор разведданных вблизи линии разграничения.

Кроме того установлено, что он продолжает обстреливать позиции подразделений операции Объединенных сил.

Другого злоумышленника предводители назначили наводчиком 120 мм минометов, которые использовали в боевых действиях против украинских войск на территории Донбасса.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили боевикам о подозрении по части 1 статьи 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации») Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленники скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории региона.

Продолжаются комплексные меры по их привлечению к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.

Напомним, как контрразведка СБУ на линии разграничения задержала разведчика боевиков, который пытался сбежать с оккупированных территорий.