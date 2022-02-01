Апелляционный суд оправдал львовских патрульных, которым ранее дали по 8 лет тюрьмы за смерть задержанного, проглотившего сверток с наркотиками

Тернопольский апелляционный суд в пятницу, 18 февраля, признал невиновными шестерых сотрудников патрульной полиции из Львова, которых ранее приговорили к длительным срокам лишения свободы за превышение полномочий, повлекших смерть задержанного.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Как известно, 22-летний львовянин умер от механической асфиксии 9 февраля 2018 года в одном из игорных заведений. Парень проглотил пакет и задохнулся. Позже оказалось, что в пакете было наркотическое веществом. 3 августа 2021 года Галицкий районный суд Львова приговорил шестерых инспекторов роты ТОР патрульной полиции, которые принимали участие в задержании парня, к восьми годам лишения свободы за превышение служебных полномочий.

«Победа по справедливости. Победа по правде. Официальное признание несправедливости и незаконности происходящего на суде первой инстанции. Тернопольский апелляционный суд закрыл дело в отношении наших ребят и оправдал их. Сегодня я хочу поблагодарить судей, которые независимо и объективно рассмотрели дело и вынесли сложное решение. Сегодня я хочу поблагодарить адвокатов, которые боролись с нами до конца, профессионально и преданно. Сегодня я хочу поблагодарить общественность, которая была с нами все это время. Сегодня я хочу поблагодарить каждого полицейского, всю нашу семью, кто боролся и поддерживал до конца. Только вместе. И до конца», – написал в соцсети Белошицкий.

Напомним, как в Николаеве суд оправдал патрульного, которого обвиняли в превышении полномочий при задержании.