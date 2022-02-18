В Украину из Чехии экстрадируют российского террориста, принимавшего участие в оккупации Крыма

Пражский городской суд 18 февраля принял решение о выдаче россиянина Александра Франчетти украинским правоохранительным органам.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Гражданин РФ Александр Франчетти подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании, деятельность которого привела к оккупации Крыма. Боевик был задержан в Праге в конце 2021 года по запросу украинской полиции.

«Александра Франчетти подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании во время так называемой «крымской весны», что способствовало оккупации АР Крым Российской Федерацией. Следователи Нацполиции выдали международный ордер на арест, по которому боевика задержали чешские правоохранители в аэропорту Праги», - отмечено в сообщении.

Следователи передали все материалы в Офис Генерального прокурора для экстрадиции боевика в Украину, а затем привлечения его к ответственности.