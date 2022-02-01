Угроза вторжения РФ: На Донбассе боевики продолжают вести артобстрелы, погиб украинский военнослужащий

В Украине и в мире с начала февраля обсуждается возможное открытое вторжение на украинскую территорию со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали часть дипломатов из США и Великобритании. Кроме того, посольства ряда стран обнародовали инструкции для своих граждан и призвали их выехать из Украины. В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.

Мы продолжаем следить за ситуацией относительно возможного вторжения. О событиях предыдущего дня можно почитать по ссылке.

Информация постоянно обновляется...

09:47 На Донбассе по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

«В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего», – отметили в штабе ООС.

«Оккупанты продолжают коварно вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных Сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага», – отметили в штабе ООС.

За прошедшие сутки, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 66 нарушений, 52 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

09:39 Соединенные Штаты Америки не намерены отправлять своих военных в Украину, однако оказывают финансовую помощь, заявил президент США Джозеф Байден.

– Мы не будем отправлять военных в Украину для проведения каких-либо военных действий, но мы поддерживаем Украину. 460 миллионов долларов США помощи: это от «Джавеллинов» до боеприпасов. Также 100 миллионов долларов – это гуманитарная и экономическая поддержка Украины, - заявил Байден во время пресс-конференции из Белого Дома.

Он добавил, что ранее США неделей ранее объявили о гарантиях на 100 миллионов долларов.