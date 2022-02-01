Угроза вторжения РФ: За прошлые сутки зафиксировано 136 обстрелов со стороны боевиков, Украина закрывает КПВВ «Счастье»

В Украине и в мире с начала февраля обсуждается возможное открытое вторжение на украинскую территорию со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали часть дипломатов из США и Великобритании. Кроме того, посольства ряда стран обнародовали инструкции для своих граждан и призвали их выехать из Украины. В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.

Мы продолжаем следить за ситуацией относительно возможного вторжения. О событиях предыдущего дня можно почитать по ссылке.

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09:02 Украина продолжает вести переговоры о новых поставках вооружения. Об этом в комментарии телеканалу «Дом» заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Он отметил, что Киев доволен сотрудничеством с Лондоном. И дополнил, что сейчас продолжается работа в направлении усиления партнерства. По словам Пристайко, в Мюнхене на конференции по безопасности Зеленский провел разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Посол подчеркнул, что Великобритания не только говорит, а действительно помогает Украинскому государству оружием и финансами.

Также Пристайко прокомментировал речь Владимира Зеленского в Мюнхене.

- Мы недовольны тем, что остались наедине с врагом и сейчас должны отстаивать. Мы недовольны тем, что НАТО находится вне наших границ и не может прийти нам на помощь прямо сейчас. Мы не удовлетворены тем, что враг все еще на нашей границе и мы не нашли ответа, как избавиться от него, и как Украине выжить и развиваться таким образом, как мы хотим, — сказал посол.

08:54 Жителям ОРДЛО начали приходить SMS-сообщения с требованием прибыть в военкоматы по месту жительства. За уклонение от явки угрожают уголовной ответственностью, сообщает телеканал «Дом».

08:40 За прошедшие сутки, 19 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 136 нарушений, 116 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщают в штабе ООС.

«В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Один военнослужащий получил боевое травмирование. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», - говорится в сообщении.

Также из-за регулярных обстрелов приостановлено функционирование КПВВ «Счастье».

«Особенно циничными были обстрелы КПВВ «Счастье», которое три раза попадало под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов. Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ «Счастье» является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Этот коварный обстрел со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет», - добавили в Командовании ООС.

Учитывая обострение ситуации, несоблюдение российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня и невозможностью гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ «Счастье», принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через пункт пропуска с 08:00 20 февраля 2022 года на период существования угрозы.

Кроме того, за текущие сутки со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

08:23 Евросоюз откликнулся на запрос Украины о предоставлении чрезвычайной гуманитарной помощи и организовал доставку в Украину грузов для поддержки гражданского населения в случае дальнейшей эскалации ситуации безопасности.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

«В ответ на запрос от Правительства Украины о предоставлении чрезвычайной помощи из-за угрозы дальнейшей эскалации, Европейская комиссия координирует доставку важных грузов для поддержки гражданского населения, с использованием Механизма ЕС по гражданской защите. Эта помощь предназначена для поддержки усилий Украины по подготовке ко всем возможным сценариям», – говорится в сообщении.

Помощь включает защитную одежду, обувь, дизельные генераторы, противопожарные средства, палатки, одеяла и спальные мешки, гигиенические и медицинские наборы, комплекты анальгетиков и антибиотиков, медицинское оборудование для срочной помощи сотням пациентов, медицинские комплекты для помощи раненым, дезинфекторы и т.д.

Указанная помощь поступит через механизм гражданской защиты ЕС от нескольких европейских стран, в частности, от Словении, Румынии, Франции, Ирландии и Австрии.