Угроза вторжения РФ: На Донбассе продолжаются артобстрелы боевиков

В Украине и в мире с начала февраля обсуждается возможное открытое вторжение на украинскую территорию со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали часть дипломатов из США и Великобритании. Кроме того, посольства ряда стран обнародовали инструкции для своих граждан и призвали их выехать из Украины. В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.

Мы продолжаем следить за ситуацией относительно возможного вторжения. О событиях предыдущего дня можно почитать по ссылке.

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09:18 Безвозвратные потери для украинской экономики на фоне нагнетания вторжения РФ составляют 2-3 млрд долларов в месяц, заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурмв в интервью «РБК-Украина».

– Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас 2-3 млрд долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок порядка 1,5-2 миллиарда долларов. Мы считаем, что подушки в 4-5 млрд долларов должно быть достаточно, чтобы продолжать государственные программы, которые мы запланировали. Но внешняя ситуация может меняться, - заявил Шурма.

08:51 Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.

Отметим, что указ о мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет главари террористических «ДНР» и «ЛНР» подписали еще 19 февраля. Им также запретили выезжать за пределы самопровозглашенных республик.

08:46 На Донбассе за прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.

С начала суток 21 февраля со стороны боевиков зафиксировано восемь нарушений с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

08:16 Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин согласились провести саммит для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Такой формат лидерам двух стран предложил провести президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом свидетельствуют заявления Елисейского дворца и Белого дома.

Во Франции сообщают, что Макрон «предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе».

«Президенты Байден и Путин оба приняли принцип такого саммита», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что проведение такого саммита будет возможно только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину. Материалы для саммита должны быть подготовлены после встречи 24 февраля госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В Белом доме подтвердили, что президент США согласен на встречу с Путиным, при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Там отметили, что такая встреча состоится после встречи Блинкена и Лаврова в Европе.