В Гааге суд начал рассматривать иск «Нафтогаза» о компенсации потерь активов в Крыму – убытки более $10 миллиардов

Арбитражный трибунал в Гааге начинает слушание по определению размера компенсации Нафтогаза за упущенную возможность использовать активы в Крыму.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Наши стратегически важные энергетические инвестиции стали одной из основных мишеней РФ при аннексии украинского полуострова в 2014 году. Россия незаконно присвоила украинский Крым и уже 8 лет пользуется тем, что принадлежит украинцам, в том числе и национальной компании «Нафтогаз». Речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и многих других объектах, которые мы пока не можем использовать», – отметил Витренкою

«Нафтогаз» в суде требует компенсации нанесенного ущерба более чем в 10 миллиардов долларов, включая проценты. Соответствующую оценку ущерба в суде представляют авторитетные международные эксперты. Работу над определением и обоснованием суммы начали еще в 2015 году.

«Мы ожидаем, что арбитражное решение, слушания по которому начались сегодня, будет принято в начале следующего года. Поскольку это чрезвычайно сложный процесс, требующий нетривиальных аргументов, как юридических, так и экономических, по каждому активу. Россия на первом этапе отказалась участвовать в арбитраже и отказалась от участия в процессе. Уже после вынесения арбитражного решения в пользу Нафтогаза, которым Россия была признана виновной за экспроприацию наших активов, она изменила свою позицию и стала участвовать в арбитраже. Но настаивала на изменении процессуального графика, чтобы донести свою позицию. Такие процессуальные диверсии тоже повлияли на продолжительность рассмотрения дела. Символично, что сегодняшние слушания проходят в так называемом Дворце мира (The Peace Palace), когда Украина находится в шаге от войны», – отметил председатель правления НАК.

Напомним, как Швейцарский суд подтвердил, что Россия должна выплатить украинским компаниям $82 миллиона за имущество в Крыму.