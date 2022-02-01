Взятый россиянами в плен «украинский диверсант» оказался агентом ФСБ – ранее он внедрился в ВСУ и сам уехал в РФ

Задержанный в РФ украинский военнослужащий, который якобы участвовал в прорыве границы, является гражданином России Иваном Ликольдом и агентом ФСБ.

Об этом сообщает издание «Инфопост».

Ранее он легализовался на территории Украины и поступил на службу в Вооруженные Силы Украины. Гражданин РФ Иван Николаевич Ликольд (24.09.1985 г.р.) – уроженец Ростовской области. В 2021 году из Ростовской области РФ он прибыл в посёлок Меловое, на границе Украины и России, где оформил брак с начальником Меловского районного управления Государственной миграционной службы Украины в Луганской области Ликольд Оксаной Владимировной. Она помогла агенту получить паспорт гражданина Украины (выдан 24 июня 2021).

«При этом по неизвестным обстоятельствам Иван Ликольд не сдал паспорт гражданина РФ №761291818, выданный МВД РФ 07.08.2019. Имея все необходимые документы для выполнения задания российской спецслужбы, в декабре 2021 Иван Ликольд вступил на службу в 74-й отдельный разведывательный батальон ВСУ, откуда под предлогом заболевания коронавирусом успешно дезертировал 7 февраля. В этот же день через КПП «Меловое» Ликольд по российскому паспорту выехал на территорию РФ. Таким образом, легализовавшийся в Украине и ВСУ вскрытый агент ФСБ уже в ближайшее время будет задействован в российской пропаганде в качестве лжесвидетеля «преступлений ВСУ», - пишет издание.

Напомним, что ранее в РФ заявили, что якобы уничтожили две «диверсионные группы ВСУ», которые вышли на границу России. При этом одного из диверсантов взяли в плен.