Угроза вторжения РФ: За сутки на Донбассе под обстрелом погибли двое украинских военнослужащих, 18 пострадали

В Украине и в мире с начала февраля обсуждается возможное открытое вторжение на украинскую территорию со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали часть дипломатов из США и Великобритании. Кроме того, посольства ряда стран обнародовали инструкции для своих граждан и призвали их выехать из Украины. В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.

Мы продолжаем следить за ситуацией относительно возможного вторжения. О событиях предыдущего дня можно почитать по ссылке.

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08:07 Работники посольства США в Украине, временно переехавшие во Львов, будут ночевать в Польше, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

Отмечается, что эти сотрудники будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и предоставления экстренных консульских услуг.

07:53 На Донбассе за прошедшие сутки, 21 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 84 нарушения, 64 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Двенадцать военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Шестеро получили боевые травмы.

За текущие сутки, 22 февраля, со стороны боевиков зафиксировано три нарушения, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.