Формулы мира как угроза усиления войны

Заголовки изданий по всему миру последние несколько месяцев пестрят сообщениями о возможном вторжении России в Украину. Наряду с громкими заявлениями о дате нападения звучит: «Украина должна выполнять Минские соглашения», «политики обсудили необходимость разблокировать переговоры Нормандской четверки». А еще была формула Штайнмайера, план Мореля, Женевская четверка… И это далеко не все из того, что было предпринято за восемь лет для возвращения мирной жизни в Украину.

Так как в последнее время информационное поле буквально взорвано сообщениями о возможной полномасштабной войне со стороны РФ, которая во всех своих официальных заявлениях настаивала на соблюдении «минских соглашений», а потом признала «независимость Луганской и Донецкой народных республик», предлагаем разобраться с тем, что вкладывают в некоторые понятия, кто подписал «минские», и на фактах, а не на оценочных реакциях, попытаться самим себе ответить, чего ждать?

«Минский протокол» был подписан 5 сентября 2014 года. Он стал соглашением о временном перемирии в войне на Востоке Украины. Официально документ называется так: «Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины Петра Порошенко и инициатив Президента России Владимира Путина». Свои подписи под соглашением поставили: посол РФ в Украине Михаил Зурабов, со стороны Украины – бывший президент Леонид Кучма, который имел мандат от руководства страны, со стороны ОБСЕ – швейцарский дипломат Хайди Тальявини, со стороны самопровозглашенных «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики» — Игорь Плотницкий и Александр Захарченко, соответственно.

В подписанном тогда соглашении было 12 пунктов:

Обеспечить незамедлительное двухстороннее прекращение применения оружия. Обеспечить мониторинг и верификацию со стороны ОБСЕ режима неприменения оружия. Провести децентрализацию власти, в том числе путём принятия Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об особом статусе). Обеспечить постоянно действующий мониторинг на украинско-российской государственной границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.

Безотлагательно освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц. Принять закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Продолжить инклюзивный общенациональный диалог. Принять меры по улучшению гуманитарной ситуации в Донбассе. Обеспечить проведение досрочных местных выборов в соответствии с Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон об особом статусе). Вывести незаконные вооружённые формирования, военную технику, а также боевиков и наёмников с территории Украины. Принять программу экономического возрождения Донбасса и восстановления жизнедеятельности региона. Предоставить гарантии личной безопасности для участников консультаций.

После подписания Минского протокола 19 сентября был подписан еще один документ – Минский меморандум. В меморандуме добавилось перечисление видов вооружения, которое запрещено для использования, появилось такое понятие как «линия разграничения». При этом, «линия разграничения» была отражена в приложениях к «минским соглашениям». На сайте ОБСЕ это приложение найти нельзя. Тогда в публичной плоскости появлялись копии приложения, а после принятия закона Украины, который известен как закон «об особом статусе Донбасса», СМИ писали о том, что населенные пункты, названные в этом законе, дублируют требования «минского соглашения».

В феврале 2015-го года был подписан еще один документ – «Комплекс мер по выполнению минских соглашений». Этот документ состоял из четырех листов с 13-ю пунктами. В нем отражаются такие понятия, как амнистия, обмен «всех на всех», прекращение огня и многое другое. Один из основных моментов – внесение изменений в Конституцию Украины с закреплением децентрализации и принятие нового закона, который должен закрепить особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом, требование особого статуса – это основание для «восстановления полного контроля над государственной границей правительством Украины во всей зоне конфликта». То есть, сначала закон об особом статусе, потом выборы на его основе, а только потом – восстановление границ.

Что касается закона об особом статусе, в парадигме «минских соглашений» Украина должна предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей:

амнистию всем участникам конфликта;

право на языковое определение;

участие местных властей в назначении прокуроров и судей в отдельных районах Луганской и Донецкой областей;

создание местной властью народной милиции;

содействие социально-экономическому развитию региона.

Подписание этого соглашения привело к затяжному переговорному процессу. Его форматы были разными: появлялись уточняющие документы, такие как «план Мореля», в котором была описаны критерии того, как реализовать проведение выборов на территориях Донецкой и Луганской областей, формула Штайнмайера, где тоже вносились уточнения в вопрос реализации «минских соглашений».

В контексте последнего решения Москвы признать «независимость Луганской и Донецкой народных республик» очень многих волнует вопрос: «В каких границах РФ признала Л/ДНР?». Часть людей считает, что «Л/ДНР» – это все то, что за «линией разграничения», на неподконтрольной Украине территории. Однако, по «документам» самопровозглашенных республик, у них претензии на территории всей Донецкой и всей Луганской областей. Это все изложено в «законе «о демаркации границ» обеих «республик», которые были приняты в 2019-ом году обеими «республиками».

Вместе с тем, несмотря на признание «ЛДНР», у Путина по прежнему настаивают на выполнении «минских соглашений». При этом, следом за подписанием указов о признании «республик», в РФ решили ввести войска на территорию Луганской и Донецкой областей, «для поддержания мира». В соцсетях уже распространяют информацию о том, что российские войска вошли на территорию Луганска и Донецка.

По запросу Украины, было созвано заседание совета безопасности ООН, где страны-участницы осудили РФ и заявили, что Россия нарушила территориальную целостность нашей страны. Многие украинские политики высказали мнение, что своими вчерашними действиями «развязала руки» Украине, выйдя из-за кулис того, что происходит на Донбассе последние восемь лет. В Киеве высказывают надежду на то, что мировые страны ответят РФ санкциями и хотят найти новый формат для решения вопроса по Донецкой и Луганской областям дипломатическим путем. При этом, комментируя требование «руководителей Л/ДНР», вывести ВСУ с территории Донецкой и Луганской областей, Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Мы с ними не общаемся, мы не понимаем, кто это». В Москве же заявили, что теперь «минские соглашения» не стоят для них на первом плане.

Вместо вывода хотим отметить только одно – прежде чем эмоционально воспринимать то, о чем кричат политики, иногда стоит посмотреть в «корень» ситуации. Ведь только зная информацию из первоисточника, стоит принимать какие-то решения и делать выводы. Опирайтесь на свое мнение, а не на мнения других.

Над материалом работала Александра Ющишина, специально для «Преступности.НЕТ»