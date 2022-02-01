«Сейчас нам как никогда нужно еще больше сплотиться»: Замазеева объявила сбор средств на поддержку терробороны Николаевщины

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева объявила сбор средств на поддержку и развитие территориальной обороны Николаевской области.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

Глава облсовета отметила, что Россия «легализовала» свои войска на Донбассе, при этом читает Украине «нелепые лекции по истории». В контексте этих событий Замазеева призвала жителей области объединяться.

«Россия «легализовала» свои войска на Донбассе, находившиеся там с 2014 года. Все это происходит под аккомпанемент нелепых «имперских лекций по истории». Украина – многонациональная страна. Мы можем говорить на разных языках, иметь разные взгляды на те или иные вопросы, исповедовать разные религии. Но в одном мы единственные – в готовности защищать свой дом, будущее своих детей и цельность своей Родины. Страны, которая является частью нас! Мы никого не боимся, никому ничего не должны и ничего никому не отдадим! Сейчас нам как никогда нужно еще больше сплотиться вместе и работать как один механизм», - написала глава облсовета.

В связи с этим Замазеева объявила сбор средств на поддержку территориальной обороны области.

«Благодаря вашим пожертвованиям будет сделано: -оснащение мест для хранения оружия и боеприпасов, а также комнат для работы с секретными документами (закупка, установка и обслуживание пожарной и охранной сигнализации); -материально-техническое обеспечение «секретки». Начало сбора средств уже положено! Кошелек работает без сбоев (сама проверяла). Присоединяйтесь к светлым делам! Все будет Украина!» - добавила глава облсовета.

Напомним, в Николаевском областном совете, во вторник, 15 февраля, прошло внеочередное заседание, на котором депутаты приняли решение о выделении 2 миллионов гривен на территориальную оборону.

При этом, фракция «Оппозиционная платформа – «За життя» Николаевского областного совета не дала голоса за вопрос о выделении средств на территориальную оборону области.