Командира ДРГ боевиков заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

Командира диверсионно-разведывательной группы боевиков, участвовавшей в боевых действиях против сил антитеррористической операции в Волновахском районе Донбасса в 2014-2016 годах, заочно приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Сотрудники контрразведки СБУ установили, что командиром вражеских диверсантов является житель временно неподконтрольного украинским властям Донецка. В ряды боевиков он присоединился в июле 2014 года. Там прошел «курс» боевой и специальной подготовки.

Установлено, что в состав вражеского подразделения входили профессиональные снайперы, прошедшие спецподготовку под руководством инструкторов из РФ. По данным следствия, они производили прицельный обстрел украинских позиций в районах Богдановки, Петровского, Старогнатовки и Викторовки.

Кроме того, участники группы проводили сбор разведданных о дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины на территории региона. Получившуюся информацию передавали представителям спецслужб РФ.

В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на территории ОРДЛО.

По материалам СБУ суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации)» Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Осужденный объявлен в розыск. Начало срока отбывания наказания исчисляется с момента его задержания и приведения приговора в исполнение.

Напомним, как в Чехии суд заочно приговорил к 21 году тюрьмы бывшего военнослужащего Мартина Сукупа за то, что воевал в рядах террористов «ДНР».