На Николаевщине силовики проводят контрдиверсионные учения – уже выявили нескольких разыскиваемых граждан и открыли 20 уголовных дел

На территории Николаевской области продолжаются многоэтапные контрдиверсионные мероприятия, проводимые координационной группой Антитеррористического центра при областном Управлении Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службах УСБУ и ГУНП.

На круглосуточное дежурство в областном центре и населенных пунктах региона ежедневно преграждают более 200 полицейских, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины и сотрудники регионального управления СБУ. Из числа правоохранителей сформированы дополнительные пешие и автомобильные патрули.

Также с целью усиления мер безопасности в областном центре организованы временные блокпосты на въездах в Николаев.

Целью проведения тренировок является отработка межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных и террористических угроз. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники и вооружения.

«В ходе реализации мер силовики обнаружили реальные угрозы национальной безопасности. В частности: - задержаны 3 человека, находившиеся в общегосударственном розыске; - 2 иностранцам запрещен въезд в Украину; - 1 иностранному гражданину отказано в пропуске через государственную границу; По выявленным, в ходе тренировок, правонарушениям: - начато более 20 уголовных производств; - составлено около 750 материалов за административные правонарушения», – рассказали в УСБУ.

Отмечается, что мероприятия проходят в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.

СБУ обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и понимание отнестись к неудобствам, которые могут возникать в ходе учений, и соблюдать правила личной безопасности.

Также СБУ призывает граждан быть бдительными. Если в поле вашего зрения попали лица, проявляющие необоснованный интерес к военным объектам или объектам транспортной инфраструктуры, административным зданиям, используя при этом средства видео- и фотофиксации или беспилотные летательные аппараты, в ведомстве просят безотлагательно сообщать об этом по телефону «горячей линии». Управление СБ Украины в Николаевской области: телефон (0512) 49-03-22; или электронным письмом по адресу: usbu_myk@ssu.gov.ua.