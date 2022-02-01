СБУ опубликовала записи разговоров боевиков, которые признаются, что сами совершают провокации на Донбассе, и рассказывают о «чеченцах Кадырова»

Сотрудники СБУ получили разговоры боевиков так называемых ЛНР и ДНР, которые в феврале 2022 года начали эскалацию событий на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
На обнародованных записях слышно, как террористы и жители временно оккупированных территорий:
- между собой признаются, что сами устраивают провокации и обстреливают мирное население;
- обсуждают накопление русских войск, в том числе привлечение чеченцев «полка Кадырова»;
- удивляются, что силы ВСУ не ведутся на провокационные обстрелы боевиков;
– рассказывают, что сами же боевики попали «в будку в России» (позже ФСБ назвала это «обстрелом пограничного пункта РФ в Ростовской области»);- подтверждают, что их снаряды попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, водо- и теплоснабжения) и т.д.
Указанные разговоры удалось получить в ходе контрразведывательной работы СБУ, которая ведется для отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.
Материалы рассекретили и обнародовали с разрешения следователей СБУ, чтобы показать, кто действительно ответственен за нагнетание ситуации на востоке Украины.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин официально признал «ЛДНР». А уже 22 февраля Госдума и Совфед России ратифицировали «договоры о дружбе» с ними.
Все подробности читайте в обновляемой ленте «Преступности.НЕТ»: 21 февраля, 22 февраля.