РосСМИ выдали российский БТР за украинскую боевую машину, которую якобы подбили на границе

Российский «Первый канал» показал сгоревший БТР-70М российской модификации и выдал его за украинскую машину.

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на расследовательскую группу Oryx.

На кадрах «Первого канала» из репортажа об уничтожении российскими военными «украинского» бронетранспортера изображен БТР, который не стоит на вооружении Украины.

На снимках с места описываемых событий, как выяснили эксперты, запечатлена российская модификация БТР-70М. При этом, по данным Oryx, такая техника не состоит на учете в украинской армии; в ВСУ есть собственная модификация БТР-70М, эксперимент по эксплуатации которой был прекращен. В исследовательской группе добавили, что БТР на видео «был окрашен в попытке сделать его похожим на украинский».

Как утверждают неназваные военные в репортаже Первого канала, «диверсанты» якобы были оттеснены на территорию «ДНР».

Напомним, что 21 февраля ФСБ отчиталась об «уничтожении» российскими военными «диверсантов с территории Украины». Якобы в Ростовской области российскую границу пересекли две боевые машины пехоты Вооруженных сил Украины, а пятерых украинских военных убили. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о «вторжении» ВСУ на территорию России.

Напомним, ранее сообщалось, что взятый россиянами в плен «украинский диверсант» оказался агентом ФСБ, который внедрился в ВСУ и сам уехал в РФ.