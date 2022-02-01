Добровольческие формирования в общинах будут создаваться после укомплектования резервистов на 70-80%, - Токаренко

Вопрос о создании добровольческих формирований в территориальных общинах будет рассматриваться только после формирования штата мирного времени и резерва для особого периода.

Об этом во вторник, 22 февраля, на совещании сообщил командир отдельной бригады территориальной обороны Николаевской области, полковник Роман Токаренко, сообщают в пресс-службе ОГА.

Совещание проходило под председательством Виталия Кима с участием председателя Николаевского облсовета Анны Замазеевой, руководителей районов и руководящим составом терробороны области.

«Мы отработали первый этап развертывания сил территориальной обороны, то есть сформировали бригады и батальоны, основой которых военнослужащие ВСУ. Второй этап – это, безусловно, усовершенствование пунктов постоянной дислокации. По личному составу – это обеспечение резервистами до 70%. И уже третьим этапом будет создание добровольческих формирований территориальных общин», – сказал он.

Также Роман Токаренко отметил, что сейчас происходит формирование резервистов, но это не исключает возможности заниматься привлечением добровольцев на третий этап.

«Я понимаю, что люди интересуются и изъявляют желание, но вопрос о добровольческом формировании территориальных общин будет рассматриваться после формирования резерва. Добровольческие формирования могут быть созданы в небольших населенных пунктах для выполнения вспомогательных функций – охраны, наблюдения и так далее. Они будут действовать согласно задачам соответствующих военных руководителей Сил территориальной обороны», – добавил командир.

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева объявила сбор средств на поддержку и развитие территориальной обороны Николаевской области.