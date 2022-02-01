Польша из-за российской агрессии займется реформированием своей армии

В Польше из-за российской агрессии против Украины планируют принять закон об обязанности защищать родину.

Об этом сообщает «ТСН» со ссылкой на «Оnet.pl».

Предполагается, что польская армия должна быть готова отразить любую агрессию против их государства, сказал вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

- Польша должна иметь силы, которые могут отразить атаку, и которые будут достаточно сильными, чтобы предотвратить это нападение, - сказал Качиньский.

Политик добавил, что польский сейм при необходимости готов срочно принять такой закон. Качиньский также добавляет, что ЕС должен ввести санкции персонально против Путина. Он добавил, что Польша будет постепенно отказываться от российских энергоносителей. В новом законопроекте об обороне поляки планируют увеличить финансирование армии до 2,3% ВВП в 2023 году и до 2,5% в 2026 году.

- Этот законопроект должен создать юридические и финансовые основы для радикального развития нашей армии, - сказал Качиньский.

Напомним, ранее сообщалось, что США продадут Польше 250 современных танков Abrams.