Угроза вторжения РФ: На Донбассе за сутки боевики 96 раз обстреливали украинские позиции, есть жертвы среди военнослужащих

В Украине и в мире с начала февраля обсуждается возможное открытое вторжение на украинскую территорию со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали часть дипломатов из США и Великобритании. Кроме того, посольства ряда стран обнародовали инструкции для своих граждан и призвали их выехать из Украины. В то же время, в Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают украинцев сохранять спокойствие.

Мы продолжаем следить за ситуацией относительно возможного вторжения. О событиях предыдущего дня можно почитать по ссылке.

Информация постоянно обновляется...

08:27 Ночью в Донецке и Луганске прогремели два взрыва.

В Донецке взрыв произошел возле телецентра, а в Луганске - подорвали две опоры контактной линии троллейбуса.

Оккупационные власти обвинили в произошедшем «украинских диверсантов».

08:11 В Украину с военной техникой прилетел уже второй самолет от Канады, сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд

«Сегодня наши канадские вооруженные силы осуществила вторую доставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость», – написала она в Twitter.

07:58 На Донбассе за прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочные ранения несовместимые с жизнью.

Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении. Пять военнослужащих получили боевую травму.

С начала суток 23 февраля зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.