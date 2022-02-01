«Они сеяли панику, а выросло единство»: Нардеп Копытин заверил, что Украина готова к любому сценарию военного конфликта с РФ

Народный депутат Украины от фракции «Слуга Народа» Игорь Копытин заявил о готовности Украины к любым сценариям.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Нардеп отметил, что руководство РФ может сколько угодно угрожать украинцам, это только укрепит их единство и патриотизм.

«Они сеяли панику, а выросло единство. Друзья, я понимаю всех и каждого – паникующих и тех, кто смотрит и оценивает события спокойно. Тех, кто скупает в магазине оружие и патроны и тех, у кого у выхода стоит тревожный чемоданчик. Я вас понимаю. Однако давайте внесем немного ясности. То, что сейчас на весь мир демонстрирует РФ и ее предводитель, обусловлено их безысходностью на пути к упадку и разрушению, в которые мы поставили их единством и патриотизмом. Путин уверен, что никто не представит ему достойного ответа. Но надо четко понимать, он может заявлять о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР», угрожать нам «мерами» в случае нашего вступления в НАТО и читать психоделические лекции по истории, однако мы едины и имеем все возможности для достойного ответа агрессору», - написал нардеп.

По словам нардепа, в Украине мотивированная и боеспособная армия, которая готова к любому исходу.

«У нас боеспособная и мотивированная армия, которую укомплектовали современным мощным оружием и продолжают это делать. Я вас уверяю. Наши военные, с которыми я общаюсь сейчас, отчитываются о готовности. Они готовы к любому сценарию и развитию событий, потому что они, как и мы с вами, находятся на своей земле и защищают ее», - отметил Копытин.

Также он отметил, что полномасштабное наступление России в Украину маловероятно.

«В то же время, хочу, чтобы вы поняли – полномасштабное вторжение российского агрессора в Украину маловероятно. Когда об этом говорит Президент Владимир Зеленский, Министр обороны, правоохранители, поверьте, у них есть основания. В настоящее время проводится множество дипломатических встреч на разных уровнях и в разных странах. Это доказательство того, что украинский вопрос на повестке дня всего мира. Итак, keep calm, друзья. Мы выстоим при любых обстоятельствах. Верьте в наши Вооруженные Силы, верьте в свои силы. Верьте в Украину!» - подытожил Игорь Копытин.

Напомним, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки согласовал сводный трехлетний план закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам на 2022 – 2024 годы.