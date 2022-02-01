Что такое режим ЧП и зачем его вводят: разбираем Закон Украины

Режим ЧП вводится на основании ЗУ «О правовом режиме чрезвычайного положения». Согласно проекту указа Президента Украины, который был опубликован нардепом Алексеем Гончаренко, основанием для введения такого режима являются пункты 5 и 6, части 2, статьи, 4:

Попытки захвата государственной власти или смены конституционного строя Украины путем насилия

Массового перехода государственной границы с территории смежных государств.

Согласно проекту указа, режим ЧП вводится на территории всей Украины.

На брифинге после принятия решения о введении ЧП секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пообещал, что никто никого «кошмарить» не будет. Вместе с тем, по закону, чрезвычайное положение допускает временное ограничение по осуществлению конституционных прав и свобод человека и гражданина и прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

В частности, может быть введено:

ограничение въезда и выезда, передвижение по территории, где вводится ЧС;

ограничение движения транспорта;

усиление охраны порядка;

запрет на проведение массовых мероприятий;

запрет забастовок;

принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Также, в зависимости от ситуации предусматриваются и дополнительные меры, такие как эвакуация, установление карантина, установление порядка распределения товаров питания, предметов первой необходимости, изменение режима работы компаний, переориентация их на создание нужной в условиях чрезвычайного состояния продукции; введение комендантского часа, проверка документов у граждан, проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств и т.д., запрет призывникам и военнообязанным менять место жительства без ведома военкоматов, ограничение продажи оружия, спиртных напитков, изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ, регулирование работы гражданских теле- и радиопрограмм.

Процедура введения ЧП:

СНБО или Кабмин предлагают Президенту ввести чрезвычайное положение по всей Украине или в отдельных регионах; Президент издает соответствующий Указ и обращается в Верховную Раду Украины; В двухдневный срок Парламент должен рассмотреть Указ; ВРУ поддерживает или отвергает инициативу; при принятии ввода режима ЧС решение срочно публикуется в СМИ.

Срок введения – до 30 дней для всей страны и до 60 суток – для отдельных местностей. При необходимости режим ЧС может быть продлен, но снова не более чем на 30 дней.

В проекте указа Президента о введении ЧП говорится, что по всей территории Украины будут созданы оперативные штабы, которые будут осуществлять коммуникацию между всеми ветками власти. В этот штаб должны войти представители Нацгвардии, СБУ, представители центральных органов власти. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, именно они будут принимать решения о том, как на вверенной им территории будет работать режим ЧП, ориентируясь на ситуацию.

Если коротко, то введение режима ЧП – это инструмент, который позволяет превентивно реагировать на определенные угрозы национальной безопасности и нормальной общественной жизни.

При этом, введение военного положения пока не обсуждается. Что касается Луганской и Донецкой областей, то там действует особый правовой режим – там продолжается Операция объединенных сил.

Александра Ющишена, специально для «Преступности.НЕТ»