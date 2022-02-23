Экс-судью из Крыма отдали под заочный суд за преследование граждан и сотрудничество с оккупантами

В порядке специального досудебного расследования в суд направлен обвинительный акт в отношении судьи незаконно созданного «Киевского районного суда города Симферополь Республики Крым». Действия обвиняемого квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, пренебрегая положениями Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, непосредственно участвовал в реализации политики государства-оккупанта, направленной на преследование проукраинского населения полуострова.

В ходе уголовного преследования заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа за участие в митинге 26 февраля 2014 года под зданием парламента Крыма он незаконно применял законодательство РФ. В частности, неоднократно в течение года избирал и продолжал меры пресечения в виде содержания под стражей гражданину Украины.

Также обвиняемый вынес незаконное решение по еще одному делу против украинского активиста, приговорив его к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы. Оккупанты, продолжая распространение пропагандистского мифа о «преступных действиях» участников Евромайдана, обвинили личность в якобы причинении вреда здоровью работнику крымского спецподразделения «Беркут» 18 февраля 2014 года на Майдане Независимости в Киеве.

Напомним, как «заместительнице генпрокурора ЛНР» Екатерине Стегленко объявили о подозрении за фальсификацию дел против жителей ОРДЛО.