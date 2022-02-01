Брифинг мэра Сенкевича и главы ОГА Кима по поводу введения ЧП: Комендантский час вводить не планируют, зато ограничат проведение массовых мероприятий

В среду, 23 февраля, в Николаевском областном совете проходит брифинг главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима и мэра Николаева Александра Сенкевича.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в СНБО было принято решение о введении чрезвычайной ситуации по всей территории Украины. Его должен поддержать парламент. При этом, Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в областях будут сами принимать решение относительно того, в каком режиме вводить положение - в усиленном или более легком. О том, что такое чрезвычайное положение и что оно предусматривает, можете узнать здесь.

Информация обновляется...

14:40 Глава ОГА Виталий Ким на уточняющий вопрос заявил, что проводить какие-то мероприятия из-за предстоящих праздников не собираются. Тем не менее, будут опираться на аналитику спецслужб и действовать по обстоятельствам.

— Любые массовые мероприятия, которые собираются на территории города, должны проходить специальную процедуру согласования. Массовыми мероприятиями считаются те, на которые собираются люди возле зданий или на площади. Они должны преждевременно об этом сообщить органам местного самоуправления и получить на это разрешение. Скажу, что мы таких разрешений выдавать не будем, – заявил Александр Сенкевич.

При этом, театры, кинотеатры и другие заведения будут работать, так как не считаются массовыми и их деятельность не регулируется никакими законами.

14:33 Начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет заявил, что на улицах города увеличится количество полицейских, чтобы обеспечить безопасность горожан. Последних просят отнестись с пониманием и носить с собой документы, удостоверяющие личности, на случай проверки. Также будут выборочно останавливать автотранспорт, если в машинах есть какое-то оружие, то горожане будут обязаны предъявить на него документы.

14:22 Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что дестабилизация ситуации внутри регионов и в целом в государстве является одной из целью России, поэтому призвал николаевцев не паниковать, а спокойно реагировали на все мероприятия по дополнительной безопасности, которые могут проводится на территории города и области.

Он добавил, что чрезвычайная ситуация вводится на 30 дней, но в дальнейшем может быть продолжен.

Александр Сенкевич заверил, что для обычных граждан ничего не изменится, разве что они могут увидеть больше проверок правоохранительными органами на территории города.

— Относительно мобилизации, решение пока не обсуждается. Пока добавляются только резервисты первой волны, которые имеют боевой опыт и они будут добавлены для обороноспособности нашего государства, - добавил мэр.

Также мэр попросил не публиковать в СМИ информацию о передвижении и маршруте спецподразделений или военной техники, чтобы враг не использовал эту информаицю.

14:14 Глава Николаевской ОГА сообщил, что ЧС позволяет более оперативно реагировать на все существующие угрозы. В связи с этим, полномочия местного самоуправления и государственных органов увеличиваются.

Начнут работать оперативные штабы под главенствованием главы ОГА. В состав также войдут представители областных силовых и воинских структур, руководители органов государственной власти, мэры и руководство органов местного самоуправления.

Комендантский час на территории области пока вводить не планируют. При этом будет контролироваться въезд и выезд в область. Также может ограничиваться движение общественного транспорта. Вводится ограничение на проведение массовых мероприятий и митингов.

— Согласно законодательству, Верховная Рада Украины должна принять решение в течение 48 часов, но ожидаем это решение раньше, - заявил Виталий Ким.

Также он отметил, что находится на постоянной связи с начальниками регионального управления сил терробороны ВСУ и командующими сил терробороны. Все нужды терробороны будут решаться очень оперативно.

В ближайшее время будет проведено сборы терробороны.

Виталий Ким попросил горожан доверять только официальной информации - власти будут выходить на брифинги и предоставлять всю информацию в соцсетях.