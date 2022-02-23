Папа Римский объявил 2 марта днем молитвы из-за ситуации в Украине

Папа Римский Франциск призвал к соблюдению международного права, дипломатическому диалогу и объявил 2 марта днем молитвы и поста во имя мира.

Об этом сообщает VaticanNews.

Понтифик снова выразил глубокую озабоченность обострением ситуации вокруг Украины и указал, что в дальнейшем развитии событий вокруг Украины «открываются все более тревожные сценарии».

«Я хотел бы призвать тех, у кого есть политические обязанности, ответить по совести перед Богом, который есть Бог мира, а не войны. Он желает, чтобы мы были братьями, не врагами», - сказал Папа Римский

Он также призвал все вовлеченные стороны «воздерживаться от любых действий, которые причиняют еще большие страдания населению, дискредитируя международное право».

Он объявил, что 2 марта, первый день Великого поста (по католическому календарю), станет днем «поста за мир».

Напомним, что Папа Римский назвал 26 января днем молитвы за мир из-за напряженной ситуации в Украине.