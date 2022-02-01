«Миротворец» опубликовал данные и фото 77 шпионов ФСБ РФ, которые занимаются подрывной деятельностью против Украины

Центр «Миротворец» подготовил список полностью идентифицированных агентов 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ РФ, которые занимаются подрывной деятельностью против Украины.

Об этом сообщается на сайте.

В «Миротворце» заявляют, что опубликованы данные 77 разведчиков – это примерно половина численности указанного управления. Все они в основном из Москвы.

«В частности, с целью загрузки в системы распознавания в аэропортах, на железнодорожных и автобусных вокзалах, мы подготовили подборку фотографий полностью идентифицированных российских шпионов из 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ», - отметили в центре.

В настоящее время, как отметили в «Миротворце», проводится работа по идентификации остальных сотрудников 9-го управления. Их персональные данные опубликовали вместе с фотографиями.

«Обнародованные нами списки с фотографиями могут представлять интерес для партнеров СБУ и ГНСУ, поскольку сотрудники 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ регулярно проводят встречи со своей агентурой на территории стран Европейского союза, а также осуществляют подрывную деятельность против них», – говорится в сообщении .

Справка:

5-я служба ФСБ РФ – Служба оперативной информации и связей. Она работает за границей, её сотрудники работают советниками во многих русских посольствах и торговых консульствах. Занимается диверсиями и разведкой.