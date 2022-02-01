Спецназ задержал черниговского уголовника, который в соцсетях угрожал расправой патрульному

В Чернигове полиция задержала 23-летнего ранее судимого местного жителя, который в социальной сети систематически угрожал патрульному физической расправой.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции.

Подозреваемый ранее судим за телесные повреждения и ограбление. На своей странице в соцсети злоумышленник публично угрожал заместителю командира 2-й роты Управления патрульной полиции Черниговщины. Также он обещал выложить видео насильственных действий в отношении полицейского.

Оказалось, что в 2021 году старший лейтенант полиции трижды составлял административные протоколы на мужчину за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. За это подозреваемый хотел отомстить полицейскому.

Оперативники, следователи и спецназовцы полиции провели у фигуранта обыски, у него нашли корпус боевой гранаты. За угрозы полицейскому мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее одесский водитель отделался условным сроком за нанесение травм патрульным.