Россия пытается возложить на Украину гибель мирных жителей Донбасса с 2014 года – в список «обвиняемых» включили командиров николаевских морпехов

Следственный комитет РФ пытается обвинить украинских политиков, в том числе и бывшее военно-политического руководство Украины в гибели мирного населения на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Следкома России.

Вероятно, РФ пытается распространить дезинформацию против Украины, возложив на нее свою вину в развязывании войны. Оккупанты открыли против 85 представителей Украины более 400 уголовных дел. При этом РФ пытается снова продвинуть фейк, что уничтожались именно русскоязычные мирные граждане. Обвинения выдвинули:

- экс-командующему украинских ВМС Игорю Воронченко; - командующему ВВС Украины Сергею Дроздову; - экс-командующему десантными войсками ВСУ Михаилу Забродскому; - бывшему командующему Силами специальных операций ВСУ Игорю Луневу; - командиру николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Андрею Гнатову и экс-командиру бригады Дмитрию Делятицкому. - бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко заочно вынесли приговор – 6 лет лишения свободы; - экс-министру обороны Украины Валерию Гелетею и бывшему начальнику Генштаба Вооруженных сил Украины Виктору Муженко. - бывшему главе МВД Украины Арсену Авакову; - экс-главе Днепропетровской ОГА Игорю Коломойскому; - бывшему председателю Верховной Рады Александру Турчинову.

Напомним, что в 2017 году Следком РФ перепутал, кто командует николаевской 79-й бригадой, и завел дело на экс-комбрига Шандара.