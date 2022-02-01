С крымского завода «Титан» эвакуировали рабочих – украинская разведка считает это предвестником химической диверсии

В аннексированном Крыму с завода «Титан» в городе Армянск около 20 часов 23 февраля эвакуировали всех работников, около 50 человек.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«По разведывательным данным на заводе «Титан», Перекопском перешейке и в целом на оккупированном полуострове Крым планируются вероятные провокации, не исключается теракт или химическая диверсия с целью обвинения украинской стороны».

«Мы официально заявляем, что Украина не планировала и не планирует никаких диверсионных действий на этом объекте и опровергаем все заявления на этот счет», - заявили в украинской разведке.

Напомним, что ранее теракты с российской стороны планировались в оккупированных Донецке и Луганске, после этого здесь стали взрывать автомобили. Вину за взрывы, зачастую постановочные, оккупанты возлагали на «диверсантов» из украинских спецслужб.

Завод «Крымский титан» ранее входил в группу компаний олигарха Дмитрия Фирташа, в конце 2021 года его продали компании «Русский титан».

В 2018 году в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации в Армянске в связи с выбросами вредных химических веществ на заводе Крымский титан. Тогда в Херсонской области на административной границе с Крымом украинские пограничники зафиксировали превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе. Также на админгранице с Крымом отравились украинские пограничники из-за химических выбросов на оккупированной территории. На юге Херсонской области была объявлена эвакуация в связи с угрозой техногенной катастрофы и загрязнением воздуха на севере оккупированного Крыма.