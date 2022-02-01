Путин объявил о начале военной операции в Украине: Россия обстреляла города Украины

В четверг, 5 февраля, жители Николаева услышали мощную серию взрывов, звук от которых был слышен во всех точках города.

Об этом они сообщают в соцсетях.

Также сообщается, что серия взрывов произошла также произошла в Харькове и Киеве.

Информация обновляется...

05:48 В Сети публикуют видео ракетных ударов по Украине со стороны России.

05:47 ЖурналистЦаплиенко со ссылкой на источников пограничной службе заявил, что "Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.

Также удары наносятся крылатыми баллистичными ракетами.

05:46 Заявление Президента США Джо Байдена.

- Молитвы всего мира сегодня вечером с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу. Этим вечером я буду следить за ситуацией из Белого дома и буду продолжать получать регулярные обновления от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами из G7, а затем поговорю с американским народом, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности. Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины.

05:38 Около 04:00 утра российский президент Владимир Путин выступил на ТВ с экстренным обращением, объявив о военной операции против Украины.

- Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции, – заявил он.

Путин заявил, что «мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ».

- Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг, – отметил он.

Объявлено, что в планы РФ «не входит оккупация украинских территорий», а «вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести украинского режима».

По словам Путина, Россия «не допустит появления у Украины ядерного оружия», а «обстоятельства требуют от России решительных действий».

Как выразился президент страны-агрессора, «действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от тех, кто взял Украину в заложники».

- Должен обратиться к военным Украины:вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой, – обратился он к ВСУ.

Путин добавил, что «в случае вмешательства в ситуацию в Украине извне Россия ответит незамедлительно».

05:34 Очевидцы сообщают, что взрывы произошли в районе аэродрома Кульбакино и поселка Полигон.

05:29 В аэропорту Жуляны не регистрируют пассажиров на утренние рейсы. И уже отменился рейс Киев-Варшава компании LOT, который должен был быть в 5:40. И рейс WizzAir до Стокгольма, который должен быть в 6:10.

«Уважаемые пассажиры, расходимся, рейсы на неопределенное время отменены.Небо над Украиной закрыто», - сказал сотрудник аэропорта.

05:26 В небе над Николаевом слышны самолеты.

05:24 Взрывы в Харькове и в Киеве.

05:00 Николаевцы сообщают о взрывах.