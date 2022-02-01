В Николаеве из-за пробок открыли ворота для проезда на 1-м КП в Леваневцах

В Николаеве для проезда открыли выезд через 1 КП в микрорайоне Леваневцы.

Об этом сообщили в Николаевском горсовете.

Как известно, в Лесках и Намыве образовалась пробка.

«Друзья, в районе 2 КП образовались большие пробки, поэтому открыты ворота для проезда транспорта по улице Спортивной», - говорится в сообщении.

Горожан призвали сохранять спокойствие.

Как известно, в четверг, 24 февраля, в 5 утра жители Николаева услышали мощную серию взрывов, звук от которых был слышен во всех точках города. Из-за этого горожане начали массово выезжать из города. Президент Зеленский объявил военное положение.