Президент Украины приказал наносить максимальные удары агрессору – уже сбиты самолеты, вертолеты и подбиты танки

Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный сообщил, что агрессор несет потери. В свою очередь ВСУ получили приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В четверг, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВТО АР Крым», - говорится в сообщении.

Рассказывается, что силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. Ситуация контролируется. Российские войска несут потери.

При этом в районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ.

Также Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.