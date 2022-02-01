В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета предупредили горожан о возможных перебоях с электричеством и связью.

Об этом сообщает Департамент ЖКХ.

В ДЖКХ Николаева предупредили о возможных перебоях с электричеством и связью – горожан призвали не пользоваться лифтом

«Пока возможны перебои с электроснабжением и проблемы со связью, соответственно есть вероятность остановки лифтового хозяйства. Департамент ЖКХ просит горожан воздержаться от поездок по лифтам и при необходимости пользоваться лестницей. А по возможности – оставаться дома. Берегите себя!», - говорится в сообщении.

Как известно, в четверг, 24 февраля, в 5 утра жители Николаева услышали мощную серию взрывов, звук от которых был слышен во всех точках города. Из-за этого горожане начали массово выезжать из города. Президент Зеленский объявил военное положение.