Полиция будет выдавать оружие ветеранам МВД

В четверг, 24 февраля, руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отдал руководителям Главных управлений Нацполиции в областях приказ о выдачи оружия ветеранам внутренних дел.
Об этом сообщает Нацполиция.
Ветеранам органов внутренних дел, готовым защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства.
Цель выдачи оружия ветеранам усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины.
«Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальную информацию», - говорится в сообщении.
Как известно, в четверг, 24 февраля, в 5 утра жители Николаева услышали мощную серию взрывов, звук от которых был слышен во всех точках города. Из-за этого горожане начали массово выезжать из города. Президент Зеленский объявил военное положение.