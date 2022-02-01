Полиция будет выдавать оружие ветеранам МВД

В четверг, 24 февраля, руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отдал руководителям Главных управлений Нацполиции в областях приказ о выдачи оружия ветеранам внутренних дел.

Об этом сообщает Нацполиция.

Ветеранам органов внутренних дел, готовым защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства.

Цель выдачи оружия ветеранам усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины.

«Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальную информацию», - говорится в сообщении.

Как известно, в четверг, 24 февраля, в 5 утра жители Николаева услышали мощную серию взрывов, звук от которых был слышен во всех точках города. Из-за этого горожане начали массово выезжать из города. Президент Зеленский объявил военное положение.

