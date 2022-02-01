«Дезинформация и паника сейчас наши самые опасные враги»: нардеп Чорноморов обратился к жителям Николаевщины и призвал сохранять спокойствие

Народный депутат Украины призвал жителей Николаевской области сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Также нардеп призвал местный бизнес помочь украинским военным.
Свое видеообращение нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.
«Дезинформация и паника сейчас наши самые большие враги. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», – написал Чорноморов.
Ранее нардеп, обращаясь с трибуны Верховной Рады, призвал бизнес помочь украинской армии.
«На днях провел совещание с представителями территориальных общин, пообщался с военными, местными властями. Уверен, что мы готовы выдержать удар, если, не дай Бог, он будет. Благодарен командиру воинской части А7353 Теробороны Виктору Викторовичу Тараруменко, заместителю командира воинской части Дмитрию Александровичу Исупову и начальнику отделения призыва майору Александру Игоревичу Евстратьеву за то, что присоединились к встрече. Пока хочу сказать, что Президент с нами. Сегодня, народные депутаты Украины объединились, несмотря на разные цвета политических флагов. Мы сбросили все лозунги для того, чтобы отстоять настоящую Независимость и территориальную целостность Украины», - написал нардеп.
Также он призвал всех глав областных государственных администраций и руководителей областных советов, чтобы они не просто обсуждали проблемы, сидя в теплых кабинетах, а чтобы они выехали на места и лично проверили наличие всего необходимого, что нужно для наших военных.
«Также обращаюсь к крупному бизнесу с просьбой помочь нашей территориальной обороне. Как представитель аграрного комитета особенно прошу присоединиться к владельцам фермерских хозяйств. Потому что, как сказал наш Президент – патриот Владимир Зеленский, помощь военным – это не благотворительность, это вклад и обязанность обеспечить безопасность своего района, своей земли и тех граждан, которые предоставили вам право обрабатывать эту землю. Благодарен директору ЮУАЭС Половичу Игорю Михайловичу, руководителю «Энергоатома» Котину Петру Борисовичу, руководителю кожевенного завода «В-Центр» Андрею Александровичу Шевченко, владельцу Корпорации Бужских карьеров и «Южэнергострою» Ясеницкому Ивану Матвеевичу и всем тем, кто уже соединенном районе. Я – представитель Николаевской области, здесь есть представители Донецкой области, Херсонской, Луганской. Мы – тот щит сейчас, который стоит. Мы не видим сейчас мотивов для шага вперед, но шага назад точно не будет. Слава Украине!» – написал Чорноморов.