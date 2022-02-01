«Дезинформация и паника сейчас наши самые опасные враги»: нардеп Чорноморов обратился к жителям Николаевщины и призвал сохранять спокойствие

Народный депутат Украины призвал жителей Николаевской области сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Также нардеп призвал местный бизнес помочь украинским военным.

Свое видеообращение нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

«Дезинформация и паника сейчас наши самые большие враги. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», – написал Чорноморов.

Ранее нардеп, обращаясь с трибуны Верховной Рады, призвал бизнес помочь украинской армии.

«На днях провел совещание с представителями территориальных общин, пообщался с военными, местными властями. Уверен, что мы готовы выдержать удар, если, не дай Бог, он будет. Благодарен командиру воинской части А7353 Теробороны Виктору Викторовичу Тараруменко, заместителю командира воинской части Дмитрию Александровичу Исупову и начальнику отделения призыва майору Александру Игоревичу Евстратьеву за то, что присоединились к встрече. Пока хочу сказать, что Президент с нами. Сегодня, народные депутаты Украины объединились, несмотря на разные цвета политических флагов. Мы сбросили все лозунги для того, чтобы отстоять настоящую Независимость и территориальную целостность Украины», - написал нардеп.

Также он призвал всех глав областных государственных администраций и руководителей областных советов, чтобы они не просто обсуждали проблемы, сидя в теплых кабинетах, а чтобы они выехали на места и лично проверили наличие всего необходимого, что нужно для наших военных.