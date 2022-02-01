НБУ зафиксировал курс гривни и ограничил снятие наличных

В Нацбанке рассказали о режиме работы банков с 24 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В основном, вводятся следующие временные ограничения:

- приостанавливается работа валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;

-фиксируется официальный курс на 24 февраля 2022;

-ограничивается снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тысяч в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;

-запрещается выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка;

-вводится мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений.