НБУ зафиксировал курс гривни и ограничил снятие наличных

В Нацбанке рассказали о режиме работы банков с 24 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
В основном, вводятся следующие временные ограничения:
- приостанавливается работа валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;
-фиксируется официальный курс на 24 февраля 2022;
-ограничивается снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тысяч в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;
-запрещается выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка;
-вводится мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений.
Как известно, в четверг, 24 февраля, в 5 утра жители Николаева услышали мощную серию взрывов, звук от которых был слышен во всех точках города. Из-за этого горожане начали массово выезжать из города. Президент Зеленский объявил военное положение.