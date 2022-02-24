«Николаевгаз» продолжает работу в штатном режиме – аварийные ситуации готовы оперативно устранить

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24.02.2022 11:30

АО «Николаевгаз» работает в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Работники всех служб, дежурные бригады аварийно – диспетчерской службы, производственные службы, службы эксплуатации систем газоснабжения, водители спецтехники обеспечены всем необходимым. Техника готова к выезду в случае возникновения аварийных ситуаций», - говорится в сообщении.

Единственной причиной прекращения газоснабжения может быть аварийная ситуация на оперативно устраненной сети.

«Мы приложим максимум усилий по обеспечению стабильности и бесперебойности услуг газоснабжения. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные Силы Украины», - говорится в сообщении.

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