«Николаевгаз» продолжает работу в штатном режиме – аварийные ситуации готовы оперативно устранить

АО «Николаевгаз» работает в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Работники всех служб, дежурные бригады аварийно – диспетчерской службы, производственные службы, службы эксплуатации систем газоснабжения, водители спецтехники обеспечены всем необходимым. Техника готова к выезду в случае возникновения аварийных ситуаций», - говорится в сообщении.



Единственной причиной прекращения газоснабжения может быть аварийная ситуация на оперативно устраненной сети.