Ким и Сенкевич сообщили, что на территории Николаевщины вражеских формирований войск РФ не зафиксировано

Глава Николавеской ОГА Виталий Ким и мэр Николаева рассказали о ситуации, которая складывается в городе.

Об этом они сообщили на Facebook-странице.

По их словам, по состоянию на 11:24, на территории Николаевской области вражеских формирований нет.

— Мы следим за ситуацией. Наше задание обеспечить порядок. Прошу никого не паниковать. Сейчас все мероприятия отработаны – по поводу топлива, медикаментов, водоснабжения и продуктов. Объекты критической инфраструктуры сейчас под контролем. Формируется территориальная оборона. Очереди есть. Будут вооружены батальоны территориальной обороны, как в городе, так и в районных центрах, — заявил Ким.

Сенкевич опроверг информацию о том, что молодых людей забирают на улицах для мобилизации.

— По городу все объект критической инфраструктуры работают в обычном режиме, с усиленным режимом охраны. Все бомбоубежища по городу должны быть открыты. Если вы видите закрытые, тогда предоставляйте информацию в Фейсбук или Инстагарм, — отметил городской голова.

Также губернатор и мэр добавили, что в случае обострение николаевцы будут об этом проинформированы, но «сейчас этого не предвидится».

Как известно, в четверг, 24 февраля, в 5 утра жители Николаева услышали мощную серию взрывов, звук от которых был слышен во всех точках города. Вся подробная информация по ССЫЛКЕ.